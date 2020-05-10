رياضة | أشرف بن شرقي على رادار أولمبياكوس اليوناني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أشرف بن شرقي على رادار أولمبياكوس اليوناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصر مسئولو نادي أولمبياكوس اليوناني على إتمام التعاقد مع الجناح المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك الحالي، خلال الفترة المقبلة.

حيث يجهز النادي اليوناني عرضًا ماليًا للحصول على خدمات لاعب الزمالك أشرف بن شرقي، خلال الساعات الماضية.

Advertisements

واستطاع اللاعب المغربي لفت أنظار بيدرو مارتينز المدير الفني للفريق الأول بنادي أولمبياكوس اليوناني، بعد أداؤه الرائع خلال الفترة الأخيرة.

لكن من جانب الزمالك فقد أعلن النادي مؤخرا عن رغبته في التمسك باللاعب، بعد تلقيه عددا من العروض نتيجة لتألقه الملفت بقميص النادي الأبيض.

يذكر أن اللاعب المغربي يرغب في الاحتراف الأوروبي بعد نصيحة مصطفى حجي المدرب العام لمنتخب المغرب له باللعب في أوروبا.