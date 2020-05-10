شكرا لقرائتكم كهربا vs طارق حامد.. أسرار معركة السوبر تتفجر بعد 75 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفجرت أسرار خناقة السوبر المحلى الشهيرة بعد 76 يوما منذ 21 فبراير الماضي والتي كان طرفها محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلى وطارق حامد لاعب الزمالك حيث شهدت المباراة شد وجذب عنيف بين الثنائى كاد أن ينتهى بأزمة حادة لولا تدخل العقلاء.

البداية مع كهربا عندما كشف كواليس خناقته مع طارق حامد قائلا:" معملتش مشاكل لطارق في المباراة، طارق هو اللي شتمني وهو اللي غلطان، دخل عليا جامد بقوله براحة يا طارق فشتمني وبعدها بدأت الأزمة".

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وجاء الرد من طارق حامد نجم الزمالك قائلا :" كهربا تعمد أن يخرجنى عن شعورى وهو اللي نرفزني، مصر كلها شاهدت ما حدث."

واشتبك طارق حامد مع محمود عبدالمنعم كهربا بالأيدي، خلال مباراة الفريقين في السوبر المصري التي أقيمت يوم الخميس الموافق 20 فبراير الماضي، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.