شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض الاستسلام ويُجدد محاولات خطف "جوهرة" صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض النادي الأهلي الاستسلام في صفقة الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي فرغم تمسك مسئولو الأخير باللاعب لحاجة الفريق لجهوده إلا أن إدارة الأهلي رفضت التراجع والاستسلام بسهولة في هذه الصفقة وتحاول حالياً إتمامها بأي طريقة لاسيما في ظل القناعة التامة لدى الجميع في الأهلي بقيمة وأهمية اللاعب الذي يُعد أفضل لاعبي في الفريق الجنوب أفريقي ومن نجوم دوري أبطال أفريقيا الموسمين الأخيرين.

وفي هذا الشأن ، قال مصدر في الأهلي أن إدارة النادي مازال يتفاوض بشأن ضم اللاعب ولم تيأس بعدما أعلن موسيماني المدير الفني لصن داونز ومسئولو النادي الجنوب أفريقي أن سيرينو ليس للبيع حالياً ، موضحاً أن الاهلي يرغب في إقناع مسئولو صن داونز بإتمام الصفقة في ظل إعجاب رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الشديد بقدرات نجم صن داونز خلال مباراتى الأهلى مع بطل جنوب أفريقيا الأخيرتين بدور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم واللتين انتهتا بفوز الأهلى بثنائية نظيفة فى القاهرة خلال مباراة الذهاب والتعادل بهدف لمثله فى جنوب أفريقيا خلال مباراة العودة والتى سجل خلالها النجم الأورجويانى هدف التعادل لفريقه بعدما سبق وتقدم للأهلي .

وتتوافق رغبة فايلر لضم جاستون مع بعض حماس مسئولى القلعة الحمراء للصفقة ذاتها وفى مقدمتهم محمود الخطيب رئيس النادى الذى كان رئيساً لبعثة الفريق فى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز بإياب دور الثمانية لدورى الأبطال خلال شهر مارس الماضى، وشاهد الخطيب جاستون من الملعب وأبدى إعجابه الشديد هو الأخر باللاعب صاحب الـ29 عاماً.