شكرا لقرائتكم خبر عن «أندريسكو» تخطط لاعتلاء قمة التصنيف العالمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتشفت بطلة أمريكا المفتوحة للتنس، بيانكا أندريسكو، أداة قوية لتعويض فرص التدريب المحدودة خلال إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا، إذ حافظت الكندية الشابة على هدفها بالتركيز على تصدر التصنيف العالمى للسيدات.

وفازت أندريسكو، المصنفة السادسة عالميا حاليا، بأول لقب لها ضمن بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات فى إنديان ويلز العام الماضى ثم تغلبت على سيرينا وليامز فى نهائى تورونتو ثم مرة أخرى فى نهائى بطولة أمريكا المفتوحة على ملاعب «فلاشينج ميدوز» لتحرز أول ألقابها الكبرى.

لكن صعودها فى التصنيف توقف بعد إصابتها فى ركبتها اليسرى خلال البطولة الختامية لموسم تنس السيدات فى أكتوبر الماضى. ولم تشارك فى أى مباراة منذ ذلك الحين لترتطم عودتها للمنافسات بتوقف الموسم فى مارس الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت أندريسكو، أول كندية تفوز ببطولة كبرى، إن إجراءات العزل العام علمتها ألا تتعامل مع أى شىء على أنه أمر مسلم به.

وأضافت أندريسكو، التى ستبلغ 20 عاما الشهر المقبل: «أركز على التدريب فقط الآن». وتابعت «الأمر صعب هنا فى تورونتو لأنهم أغلقوا الحدائق والمتنزهات. لذلك لا يمكن التدريب على التنس أو كرة السلة أو حتى الجلوس على مقعد بالخارج، لكنى أتدرب فى ذهنى. بقدر ما أستطيع، إنها أداة قوية للغاية وأحب استخدامها».

وأجبرت الإصابة أندريسكو على الغياب عن بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى هذا العام، لكن بطولة فرنسا المفتوحة تأجلت إلى سبتمبر المقبل، بدلا من موعدها المعتاد فى مايو الجارى، بينما ألغيت بطولة ويمبلدون.

ومصير بطولة أمريكا المفتوحة فى نيويورك من المقرر أن يتحدد الشهر المقبل.

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وأضافت أندريسكو التى بلغت المركز الرابع فى التصنيف العالمى العام الماضى وهو الأعلى خلال مسيرتها «لا أعلم ما سيحدث فى المستقبل. لكنى أسعى لتقديم أقصى ما لدى». وتابعت «لا أحب الخسارة لذلك سنرى. لكن بالتأكيد هدفى كما هو فى كافة البطولات الكبرى، هدفى اعتلاء صدارة التصنيف العالمى. أريد ذلك حقا». ومع وجود أندريسكو وفى الجانب الآخر فى منافسات الرجال دينيس شابوفالوف وفيلكس أوجيه- ألياسيم بات مستقبل التنس الكندى فى وضع جيد. وبلغ المخضرمان ميلوش راونيتش وأوجينى بوشار نهائى منافسات الفردى فى البطولات الكبرى من قبل.