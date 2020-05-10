شكرا لقرائتكم خبر عن قرار الفيفا يُغضب «الكونميبول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبلت أمريكا الجنوبية قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم، بالسماح بإجراء 5 تغييرات فى المباراة مؤقتا، للتعامل مع تكدس الجدول، بحالة من الفتور.

وقال أليخاندرو دومينجيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية، عبر موقع تويتر: هذا التغيير حدث بشكل مفاجئ دون أخذ مشورة اتحادنا.

وأضاف أن اتحاد الكرة اللاتينى «الكونميبول» قد يستدعى مجموعة من الخبراء لتحليل قرار الفيفا، وتحديد إن كان من المقنع تطبيق هذا التغيير فى بطولات أمريكا الجنوبية مثل كأس ليبرتادوريس أم لا.

وأعلن الاتحاد الدولى أنه سيكون بوسع الفرق إجراء 5 تغييرات فى المباراة الواحدة، وذلك ضمن تغييرات جديدة مؤقتة، للحد من تأثير ازدحام المباريات المتوقع عقب أزمة كورونا.

وأوضح الفيفا أن التغييرات الجديدة يسمح بتطبيقها فى كافة البطولات التى من المقرر أن تستكمل بحلول نهاية العام، وأن منظمى كل بطولة لهم الحق فى تطبيق هذه القواعد أو عدم العمل بها.

من ناحية أخرى، قال رئيس الاتحاد الأرجنتينى لكرة القدم، كلاوديو تابيا، إنه يأمل أن تعود التدريبات بعدما ينتهى الشتاء وتتغير درجة الحرارة.

وأضاف أن كلا من المنتخب واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) يعملان على بروتوكول طبى سيحتاج لتصديق الاتحاد الدولى للعبة (فيفا).

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وقال تابيا: بعد فصل الشتاء، عندما تتغير درجة الحرارة، ربما سنتمكن من العودة إلى التدريبات إذا لم تكن هناك مخاطر.

وتابع: اللعب دون جماهير يشكل خطرًا أيضا، مضيفًا أن الأولوية هى الصحة.