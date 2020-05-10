شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخاطب فيفا لمعرفة مصير إقامة انتخابات الجبلاية لمدة موسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة غلق ملف التعديل على لائحة النظام الأساسي وترك التعديلات للجمعية العمومية بعد تحفظ مسئولو فيفا على تأخر اتحاد الكرة في إرسال الملاحظات على اللائحة التي أرسلها الفيفا إليهم ، ليتم الاستقرار على ترك التعديلات للعمومية خلال اجتماع الأندية الأعضاء والذى لم يحدد حتي الآن بسبب فيروس كورونا ، وصعوبة أقامة اجتماعات بأعداد كبيرة.

كما خاطب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، مسئولو فيفا من أجل حسم مصير إقامة انتخابات لمدة موسم واحد على أن يتم بعدها إقامة انتخابات لمدة 4 سنوات بعد الاوليمبياد بناء على قانون الرياضة المصري ، من أجل التجهيز لهذا الأمر ومعرفة مصير اللجنة وموعد إنتهاء عملها.

في سياق مغاير ،أصدر مسئولو نادى غزل المحلة بياناً رسمياً يعلن فيه شكوى أسامة نبيه، لاعب المحلة السابق، بعد إعلانه رفض إحراز أهداف فى مرمى فريقه الأسبق الزمالك خلال المباراة التى جمعتهما بكأس مصر.

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وقال أسامة نبيه ، فى تصريحات مع الإعلامى سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت، "لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة فى نصف نهائى الكأس، وأتيحت لى فرص للتسجيل فى شباك ولكن قلبى لم يطاوعنى على التسجيل فى شباكه، وأتيحت لى فرصة للتسجيل فى مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها ابعدها حتى لا أسجل فى شباك الفريق الأبيض"