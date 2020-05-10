شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب فيفا لمعرفة مصير إقامة انتخابات لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة غلق ملف التعديل على لائحة النظام الأساسي وترك التعديلات للجمعية العمومية بعد تحفظ مسئولو فيفا على تأخر اتحاد الكرة في إرسال الملاحظات على اللائحة التي أرسلها الفيفا إليهم ، ليتم الاستقرار على ترك التعديلات للعمومية خلال اجتماع الأندية الأعضاء والذى لم يحدد حتي الآن بسبب فيروس كورونا ، وصعوبة إقامة اجتماعات بأعداد كبيرة.

كما خاطب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، مسئولو فيفا من أجل حسم مصير إقامة انتخابات لمدة موسم واحد على أن يتم بعدها إقامة انتخابات لمدة 4 سنوات بعد الاوليمبياد بناء على قانون الرياضة المصري ، من أجل التجهيز لهذا الأمر ومعرفة مصير اللجنة وموعد إنتهاء عملها.