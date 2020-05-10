شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يدرس مع معاونيه فى الإنتاج الحربى خطة الاستعداد لعودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى اتصالاته بجهازه المعاون لمناقشة خطة الاستعداد لعودة بطولة الدوري فى حال اقرار اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة عودة المسابقة بشكل رسمى ، لاسيما بعد طول فترة التوقف ومعاناة اللاعبين من انخفاض اللياقة البدنية ، وينتهى تعاقد الانتاج الحربى مع مختار مختار بنهاية الموسم الجارى وتلقى المدرب عروض بالجملة للرحيل عن النادى إلا أنه رفضها مفضلا الاستمرار مع الانتاج .

وبدأ مختار مختار دراسة المراكز التى تحتاج للتدعيم فى فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالإضافة لتحديد قائمة الراحلين عن الفريق تمهيداً لوضع الرتوش الاولى فى فترة توقف الدوري انتظاراً لحسم مصير المسابقة سواء بعودتها او الغاؤها ومن ثم اتخاذ القرارات النهائية فى هذا الشأن استعداداً للموسم الجديد .

وكشف مصدر مسئول بالإنتاج الحربى كواليس الاتفاق الذى تم بين اللاعبين وإدارة النادى بعد الأزمة المالية التى ضربت النادى بسبب أزمة كورونا .

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:"اتفقنا مع اللاعبين على التنازل عن نسبة 30% من عقودهم حال إلغاء بطولة الدوري العام هذا الموسم بينما فى حالة إستكمال المسابقة وإقرار عودتها سيحصل اللاعبين على عقودهم كاملة دون أى تخفيض".

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وفى وقت سابق، أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى تخفيض عقود لاعبى فريقه 30% بسبب أزمة فيروس كورونا، والتى تسببت فى تجميد النشاط الكروى لمدة شهر كامل، وقال مهدى لـ"الخليج 365"، "عقدنا جلسة مع اللاعبين ووجدنا منهم تفهما كاملا للأزمة الراهنة وتم الاتفاق على تخفيض عقود اللاعبين بنسبة 30% لمواجهة الأزمة المالية التى ضربت كل أندية العالم دون استثناء.

وكشف مصدر مسئول بالإنتاج الحربى أسباب عدم تخفيض رواتب الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار، مثلما حدث مع لاعبى الفريق، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "رواتب الجهاز الفنى للإنتاج ضعيفة مقارنة برواتب الأجهزة الفنية الأخرى لأندية الدورى، ومختار مختار المدير الفنى تلقى عروضاً بالجملة للرحيل عن النادى مقابل رواتب خيالية فى أوقات سابقة وتمسك باستمرار رحلته مع الإنتاج، لذا فلن نفكر فى تخفيض عقودهم التى تعد فى الأساس منخفضة".

من ناحية أخرى، طالب الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار من لاعبيه التدريب على فترتين صباحاً ومساء بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.

وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.