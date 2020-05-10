رياضة | باريس سان جيرمان يضع خطة الاحتفاظ بـ إيكاردي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يضع خطة الاحتفاظ بـ إيكاردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسئولوا باريس سان جيرمان الفرنسي للإبقاء على المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم، المعار من إنتر ميلان.

خطة سان جيرمان للاحتفاظ بالمهاجم الأرجنتيني

وتحدثت تقارير صحفية فرنسية مساء اليوم السبت عن مفاوضات باريس سان جيرمان مع إنتر ميلان من أجل ضم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بصفة نهائية.

وذكرت صحيفة "ليكيب"، أن باريس يريد التفاوض مع إنتر ميلان بشأن صفقة ضم إيكاردي بشكل نهائي.

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وأضافت الصحفية أن النادي الفرنسي سيطلب إما تمديد فترة الإعارة وبقاء إيكاردي لموسم آخر، أو تقليل خيار الشراء من 70 إلى 50 مليون يورو.

أرقام المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي

الجدير بالذكر أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي قدم موسمًا مميزًا حتى الآن رفقة باريس، حيث سجل 20 هدفًا وصنع 4 آخرين خلال 31 مباراة.

وانضم إيكاردي لسان جيرمان، في الصيف الماضي، قادمًا من إنتر ميلان، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء النهائي مقابل 70 مليون يورو.