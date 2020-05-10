رياضة | الزمالك يتفاوض للتعاقد مع نجم تونسي جديد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتفاوض للتعاقد مع نجم تونسي جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن نادي الزمالك يسعي للتعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق، بعدما أبدي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك عن رغبته في التعاقد معه.

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ويتفاوض الزمالك مع اللاعب مرتضي بن وناس لاعب وسط النجم الساحلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وترددت أنباء أيضًا عن رغبة الزمالك في التعاقد مع اللاعب مرتضي بن وناس من أجل تدعيم الفريق تحسبًا لرحيل النجم التونسي فرجاني ساسي.