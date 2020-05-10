رياضة | تفاصيل إصابة نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل إصابة نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض لاعب برشلونة الإسباني لإصابة وانتكاسة جديدة ليغيب مجددًا عن صفوف الفريق الكتالوني الذي عاد أمس للتدريبات، بعد غياب أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في تعليق كافة الأنشطة والمباريات في جميع الدول حول العالم.

وتعرض المدافع الفرنسي صامويل اومتيتي للإصابة مجددًا في سمانة القدم، حسبما أعلن نادي برشلونة عن ذلك ليغيب اللاعب لفترة عن البارسا.

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ووفقًا للحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الفحوصات الطبية أكدت إصابة صامويل أومتيتي، في العضلة النعلية اليمنى.

وأضاف حساب النادي على تويتر أن مدة غياب المدافع الفرنسي عن التدريبات، تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.