شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية الموسم الجديد تربك حسابات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجه إدارة النادى الأهلى أزمة قبل انطلاق الموسم الجديد بسبب الأزمة المالية التى يعانيها النادى نتيجة تجميد النشاط الرياضى منذ تفشى فيروس كورونا.

وتكمن المخاوف فى تأثير الأزمة على الميزانية الجديدة، المقرر اعتمادها للموسم الجديد، وكلف مجلس الإدارة لجنة التخطيط بالنادى، برئاسة محسن صالح، بفتح ملف الميزانية الجديدة الخاصة بالنشاط الكروى، وتقديم تقرير عن الحلول المقترحة للأزمة، خاصة أن الإدارة تخشى استمرار تجميد النشاط الكروى وعدم القدرة على استكمال الموسم الجارى، ما يعنى زيادة فى الخسائر المالية وما يتبعها من تأثيرات سلبية على ميزانية الموسم الجديد، وقررت لجنة التخطيط تخصيص ثلاثة اجتماعات لمناقشة الموضوع، وطلبت اللجنة من الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول تحديد عدد الصفقات التى طلبها المدير الفنى، رينيه فايلر، وكذلك احتياجات الفريق المختلفة، بجانب تقرير شامل عن مستحقات اللاعبين والترضيات وجميع العناصر التى تحتاج تعديل عقودها، ورفع تقرير إلى مجلس الإدارة.

واستقر الرأى على دراسة تقرير الفريق الأول، على أن يعقد اجتماع خلال الفترة المقبلة مع مدير النشاط الرياضى لمعرفة احتياجات الفرق خلال الموسم المقبل حتى يكون النادى مُستعداً من الناحية المالية لتلبية هذه الاحتياجات.

على الجانب الآخر، طلب «فايلر» من توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى، إجراء تعديلات على البرامج التدريبية التى يؤديها اللاعبون داخل منازلهم لكسر حالة الملل التى شكا منها اللاعبون نتيجة طول فترة التواجد فى المنازل وتعليق التدريبات فى صالات الجيم والنادى بسبب «كورونا».

وبدأ «توماس» فى وضع أساليب تدريبية جديدة، وسيقوم بإبلاغ اللاعبين بالتعديلات عبر «واتس آب»، كما جرت العادة فى مسألة التواصل مع اللاعبين، كما تقرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة يوم واحد أسبوعيا، بناء على طلب المدير الفنى، لتجنب إرهاقهم نتيجة التدريبات اليومية المتواصلة فى المنازل، وطلب مخطط الأحمال من اللاعبين عمل قياس للأوزان لمقارنتها بنظائرها قبل رمضان لتجنب زيادتها، فيما يواصل الجهاز الطبى بالفريق، برئاسة خالد محمود، متابعة اللاعبين المصابين من أجل ترتيب جميع الأمور المتعلقة بتنفيذ برامجهم العلاجية والتأهيلية خلال الفترة المقبلة، وطالب طبيب الأهلى اللاعبين بالالتزام بتنفيذ تعليماته الطبية بشكل سليم خلال فترة تعليق النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا.

وتضم قائمة المصابين بالأهلى: سعد سمير وحمدى فتحى ومحمد محمود وكريم نيدفيد.

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