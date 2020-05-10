شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفرض الحظر الإعلامي على لاعبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، منع لاعبى الفريق الكروى الأول، من الظهور إعلامياً إلا بعد الحصول على إذن قبل الظهور فى أى برنامج.

وتوعد منصور بتوقيع عقوبات صارمة على أى لاعب يخالف التعليمات خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، أرجأ باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حسم مصير معروف يوسف، المعار للمقاولون العرب، إلى نهاية الموسم الجارى، والخاصة بإعادته للفريق، أو ترك مصيره لمجلس الإدارة، لاتخاذ قراره النهائى بشأنه.

ويرغب باتريس كارتيرون فى الحصول على الوقت الكافى قبل اتخاذ القرار بشأن اللاعب، خصوصاً أن الفترة الحالية لا تعطيه الفرصة للحكم على أى لاعب، بسبب قرار تعليق النشاط الرياضى، الذى تم اتخاذه كإجراء احترازى لمواجهة تفشى فيروس كورونا، خصوصاً أن كارتيرون يرغب فى التعرف على مستوى اللاعب، من خلال مشاركته فى المباريات، وعدم الاكتفاء بتقييمه من خلال مشاهدة شرائط مبارياته القديمة مع المقاولون فى الدورى، خصوصاً أنه من اللاعبين المحترفين.

فيما طالب كارتيرون، من الجهاز الطبى للفريق، إعداد تقرير بحالة كل لاعب بالفريق تشمل جميع قياساته خلال الشهرين الأخيرين لتحديد مدى تأثر لاعب بفترة توقف النشاط، وتحديد ما يحتاجه هؤلاء اللاعبون من برامج تدريبية مكثفة، للارتقاء بمستواهم الفنى والبدنى، حال عودة النشاط الرياضى، خصوصاً أن الفريق مقبل على المشاركة فى الدور قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، أمام فريق الرجاء المغربى، والذى قام الاتحاد الإفريقى بتأجيله لأجل غير مسمى.

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