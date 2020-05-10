شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي تُنظم الظهور الإعلامي للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عدم التساهل في تطبيق اللائحة الجديدة التي تم إعلانها مؤخراً لتنظيم الظهور الإعلامي للاعبين وكذلك أفراد الجهاز الفني.

وأكدت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضوتها ، كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو أنها لن تتساهل مستقبلاً في مسألة الظهور الإعلامي لاسيما بعدما شهدت الفترة الماضية جدلاً وتضارب بخصوص هذا الأمر وتم إثارة عدة أزمات .

وناقشت لجنة التخطيط في إجتماعها الأخير الملف الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم وتطبيق لائحة النادي فيما يخص ظهور الجهاز الفني واللاعبين في القنوات التليفزيونية، وشهدت الفترة الماضية أجتماع مطول للجنة التخطيط بالاهلي ناقشت خلاله العديد من الموضوعات، جاء في مقدمتها التقرير المقدم من فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين عن الفترة الماضية سواء علي الصعيد الفني أو الإداري واقتراحاته الخاصة بتطوير منظومة العمل في المرحلة القادمة.

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كما ناقشت لجنة التخطيط بالأهلي التصور المقدم من مدير عام الاكاديميات بشأن التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد وكذلك الملاحظات المدونة عن الفترة الماضية، وتطرقت اللجنة خلال الاجتماع إلي رؤية محمود صالح مدير إدارة اكتشاف المواهب للمرحلة المقبلة وكيفية توسيع قاعدة الكشافين علي مستوي الجمهورية.

والتقت لجنة التخطيط عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب وناقشت معه احتياجاته، كما استعرضت اللجنة مع المهندسة حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص آخر مستجدات لوائح الفيفا والرؤية المتداولة لأستئناف النشاط الرياضي، جاء علي مائدة الاجتماع أيضاً مناقشة أمير توفيق مدير التعاقدات فيما يخص عقود الناشئين وتحضيراته للمرحلة المقبلة.