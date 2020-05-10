الامارات | بالفيديو: سامي الجابر يصف الأحساء وجيزان بالأكثر فقراً.. وأمير سعودي: "كلامك مردود عليك"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: سامي الجابر يصف الأحساء وجيزان بالأكثر فقراً.. وأمير سعودي: "كلامك مردود عليك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار لاعب ومدرب ورئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد حوار مع قناة روتانا خليجية، وصف خلاله مدينتي الأحساء وجازان في المملكة بأنهما "الأكثر عدداً في السكان والأكثر فقراً"، في معرض حديثه عن المواهب الكروية الواعدة التي لا تخرج إلا من الحواري الفقيرة مثل البرازيل، على حد تعبيره، قبل أن يعتذر عن تصريحاته في وقت لاحق عبر صحيفة "عكاظ"، مؤكداً أنه "أسيء فهمه".

وعقب اللقاء التلفزيوني، ردّ الأمير عبدالعزيز بن بدر بن جلوي آل سعود، على تصريحات الجابر، عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "للمعلومية.. الأحساء أنجبت أبرز المواهب في تاريخ الكرة السعودية وهي أحد أسباب تقدم السعودية اقتصادياً بثرواتها الغنية، كلامك مردود عليك والاعتذار أفضل من التبرير".

من جهته، سخر لاعب المنتخب السعودي لكرة اليد الكاتب صالح الطريقي من معلومات الجابر، وقال في تغريدة: "أظن سامي فقيرا معرفيا، لهذا لا يعرف أن المدن الصغيرة والقرى الأقل عدد سكانيا مقارنة بالمدن الكبيرة، فكيف الأحساء وجيزان أكثر عدد سكانيا؟".

ولم تصدر عن الجابر هذه التصريحات فقط، بل أغضب أيضاً جماهير النصر "الغريم التقليدي للهلال بقوله: "اتحاد جدة هو المنافس الحقيقي للهلال"، مضيفاً أن "النصر ليس منافسا للهلال على مستوى البطولات.. الفارق سنوات والمنافسة معه إعلامية وجماهيرية فقط".

وأوضح لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق: "لا يمكن مقارنة الهلال الذي يملك 59 بطولة بالنصر صاحب الـ25 بطولة، ومنافسنا الحقيقي في نفس المستوى من البطولات هو الاتحاد”.

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وبدوره، ردّ المتحدث الرسمي لنادي النصر سعود الصرامي على سامي الجابر قائلاً لموقع "سعودي": "إن حديث الجابر عن النصر، جاء لكي يصرف نظر الرأي العام عن أزمة اختفاء الـ170 مليون ريال، من خزينة الهلال".

وأضاف: "السؤال عن الـ170 مليون ريال المفقودة، أخرج رئيس الهلال الأسبق، عن أجواء الحوار، فظهر الارتباك والقلق والتوتر عليه، فأكثر من شرب المياه، وتكرر طلب الفاصل الإعلاني، لينتقل بعدها للحديث عن النصر".

وشدد سعود الصرامي، على أن "النصر، كبير العاصمة، ورجاله سوف يتصدون لكل من يحاول التقليل منه".

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