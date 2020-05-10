شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر صرف مستحقات حكام الوادي الجديد اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، صرف المستحقات الخاصة بحكام منطقة الوادي الجديد والذى لم يحصلوا على مستحقاته الأسبوع المنقضي بسبب طول مسافة السفر إلى القاهرة اليوم.

وأكد مسؤولو الجبلاية إنه تم الاتفاق مع منطقة الوادي الجديد على إرسال مندوب اليوم الأحد لاتحاد الكرة من أجل الحصول على مستحقات الحكام.

وصرفت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، مبلغ 7 ملايين و255 ألف جنيها إلى حكام 24 منطقة ، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن المبلغ عبارة عن مستحقات الحكام كاملة في الدوري الممتاز والقسم الثاني والثالث والكرة الخماسية والنسائية، وصرف اتحاد الكرة المستحقات للمناطق التالية: اسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط وبني سويف والإسكندرية والقاهرة والمنيا والفيوم والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية ودمياط والشرقية والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء.

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من ناحية أخري ، أوصى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، باستمرار مسابقة مواليد 99 فى الموسم المقبل وعدم إلغائها، خاصة أنها فرصة لضم بعض اللاعبين لصفوف المنتخب الذى يستعد لأولمبياد طوكيو 2021 بعد تأجيلها لمدة عام.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم عقد جلسة بين شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى والإدارة الفنية باتحاد الكرة ، برئاسة محمود سعد، لمعرفة رأيه النهائى فى إقامة البطولة الموسم المقبل من عدمه، خاصة أن هذا الدورى كان يخدم المنتخب الأولمبى فى تجهيز بعض اللاعبين ممن لم يشاركوا فى الفريق الأول بصفة منتظمة.