فيديو.. الدكش يكشف سر تراجع طارق حامد عن تدريب المحلة ورد مدرب الغزل على أسامة نبيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من حلقات "خش ع الدكش" نعرض فيها أهم الأخبار الرياضية على الساحة، حيث تأتى فى مقدمة تلك الأخبارغضب جماهير غزل المحلة بعد تصريحات الكابتن أسامة نبيه، والتي تسببت في حالة غليان أجبر خلالها مسؤلي الغزل علي التقدم بطلب لاتحاد الكرة بوقفه عن التدريب. من ناحية أخرى، وصف مدرب غزل المحلة الكابتن خالد عيد تصريحات نبيه بغير المسؤلة، قائلاً: "أكيد مكنش في وعيه وهو بيقول كدا". Advertisements كما رحب مسؤلي غزل المحلة بطلب طارق حامد بالتدريب علي ملعب النادي خلال أيام الأسبوع الماضي. وعن أهم الاحداث في اتحاد الكرة فقد تسلم مسؤلي الاتحاد قرار الفيفا برفع عدد التغيرات في المباراة الواحدة إلى 5 تغيرات بدل من 3 فقط. وأما نادي الزمالك فقد أعلن المستشار مرتضى منصور رفع الغرامة المقررة علي طارق حامد عقب إذاعة حلقته مع رامز جلال، قائلًا: "طارق كان راجل وضرب رامز علقة موت".

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