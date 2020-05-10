شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى : أثق فى استمرار كريم طارق مع الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش ثقته الشديدة فى استمرار لاعبه كريم طارق المعار لناديه من صفوف بتروجت لنهاية الموسم ، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” : " كريم طارق يشعر بالارتياح فى الطلائع ويجد معاملة متميزة من كل المسئولين والجهاز الفنى ويشارك بصفة مستمرة مع الفريق والنادى أبدى رغبة فى تحويل إعارته لبيع نهائى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فلماذا سيفكر فى الرحيل".

وتابع المدير الفنى للطلائع : " أتحدث يومياً مع كل اللاعبين وتحدثت مع كريم طارق وأخبرنى بسعادته بالتواجد فى صفوف الفريق مؤكداً رغبته فى حسم الامور التعاقدية مع بتروجت".

ويقدم كريم طارق موسماً متميزاً مع ناديه دفع عدد من الأندية للتهافت على التعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لاسيما فى ظل ارتباطه بعقد إعارة مع الطلائع ينتهى بنهاية الموسم الجارى ، واستطاع كريم طارق أن يحجز لنفسه مكانا أساسيا في تشكيلة الفريق حيث لعب مع الطلائع 31 مواجهة بواقع 29 مواجهة في الدوري سجل فيها 4 أهداف، وصنع 5 أهداف، ولم يشارك في 5 مواجهات فقط.

وقبل طلائع الجيش أمضى كريم طارق 3 مواسم في صفوف فريق بتروجت تحديدا منذ يوليو 2015، ولعب 79 مباراة مسجلا 4 أهداف، وصانعا 3 أهداف.

وأخطر كريم طارق لاعب بتروجت المعار لطلائع الجيش ، إدارة ناديه برفضه العودة للعب فى دوري القسم الثانى ورغبته فى استكمال مسيرته بالدوري المصرى سواء مع طلائع الجيش أو فى حالة وصول عرض من الأهلى والزمالك للنادى البترولى بشكل رسمى لاسيما بعد أن أصبح لاعباً دولياً لأول مرة وأشركه حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر لمدة 49 دقيقة فقط في مباراة ودية أمام المنتخب الليبيري على الجانب الآخر كان جالسا على دكة الاحتياط في مباراتين رسميتين في تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 أمام المنتخبين الكيني، وجزر القمر، ولكن سبق أن انضم كريم طارق إلى المنتخب المصري للشباب، والمنتخب المصري الأولمبي.

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وبدأ العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بطلائع الجيش، سلسلة مفاوضاته مع نادى بتروجت لتمديد إعارة كريم طارق لاعب بتروجت المعار للطلائع لنهاية الموسم بعد ظهوره بمستوى متميز وتهافت الأندية الكبرى على التعاقد معه، وقال عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للطلائع، إنه طلب من العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بدء خطوات تمديد إعارة كريم طارق، مشيرا إلى أن هذا يتوقف على موقف بتروجت خاصة أن اللاعب مرتبط بتعاقد مع الفريق البترولى.

وتلقى الزمالك ترشيحات من وكلاء اللاعبين بضم كريم طارق جناح طلائع الجيش، والذى ظهر بصورة جيدة مع فريقه هذا الموسم الذى توقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يعرض مسئولو الزمالك كريم طارق على الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، للحصول على رأيه بشأن التفاوض مع اللاعب بصورة رسمية من عدمه، فى ظل اهتمام المدرب الفرنسى بتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل فى مجموعة من المراكز المختلفة بالتشاور مع إدارة القلعة البيضاء.

ويشهد الدورى المصرى حاليا فترة توقف وفقا للإجراءات الاحترزية للدولة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تستغل الأندية فترة تعليق النشاط فى ترتيب أوضاع الميركاتو الصيفى