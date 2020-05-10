شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: يجب منح الأهلى لقب الدورى وجلساتنا مع الخطيب لها مفعول السحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد سليمان، صانع ألعاب الأهلى، أن الأحمر يستحق التتويج بلقب الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما تصدر جدول الترتيب بفارق كبير، مشددًا على أنه فى حال عدم استكمال المسابقة هذا الموسم بسبب فيروس كورونا، يجب أن يتم منح اللقب للقلعة الحمراء.

وأضاف وليد سليمان خلال تواجده ببرنامج جمهور التالتة، مع الإعلامى إبراهيم فايق، المُذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2، أن الأهلى كان فارق دور كامل فى الموسم الماضى، ومع ذلك نجح فى التتويج بلقب الدورى، قائلاً: "هذا الموسم من حقنا التتويج بالدورى، قائلاً: "الزمالك نادى كبير وله جمهور عظيم، من وجهة نظرى الأهلى يستحق الدورى ممكن أكون خطأ ويكون المسئولين يرون شىء أخر".

وأشار صانع ألعاب الأهلى إلى أن الموسم الحالى من الممكن أن لا يتم تفعيل فيه قانون الهبوط للدرجة الثانية مثلما حدث من قبل، مضيفًا: "مع كامل احترامى للمقاولون العرب والزمالك النادى العظيم الذى يمتلك جماهيرا كبيرة، لكن هذه وجهة نظرى وقد أكون مخطئا، ولكن هذا الموسم تعبنا حرام أن لا نتوج"، مضيفًا:" عندما نشعر أن هناك منافسة نقول أن الدورى قريب ولكن فارق النقاط كبير".

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تابع سليمان تصريحاته مؤكدًا أن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، يقدر اللاعبين الكبار دائمًا ويعلم أننا عملنا بطولات للنادى وضحينا، وهو يرانا كوادر فى الأهلى قائلاً: "هذا الكلام قاله لنا من سنتين مع محمد يوسف وحسام غالى وشريف إكرامى وأحمد فتحى وحسام عاشور وكذلك أنا أثناء التجديد، ودائمًا يقول لنا أراكم لاعبين كبار"، مضيفًا: "الخطيب محاضراته سحر وهو أسطورة مهما عمل نحبه، ودائمًا يذكرنا بمواقف كان يمر بها ويقول أنتم أحسن مننا لأن العالم كله يراكم بسبب السوشيال ميديا، وجلساته تكون خمس دقائق ولكن لها مفعول السحر".

وعن خليفته فى الأهلى، قال: "يقال ليُ أن هناك لاعبين كثر فى الناشئين وأتمنى أن يظهر لاعب أفضل منى ولكن يخبرونى أن هناك لاعبين فى الناشئين شادى ووليد مصطفى يشبهانى".

وأوضح وليد سليمان أنه كان يستحق التواجد فى منتخب مصر، فى كأس الأمم الإفريقية عام 2017، بسبب مشواره الجيد مع الأهلى فى هذه الفترة، مشيرًا إلى أنه كان يذهب من الأهلى للمنتخب بتقرير طبى أنه لا يجوز له اللعب على النجيل الصناعى، قائلاً: "لا أريد أن أظلم أحد ولكن كنت أشعر أن هناك توازنات فى هذه الفترة بين الأهلى والزمالك، بدليل أننى ذهبت للمنتخب مع حسن شحاتة ومعظم فريق الأهلى فى هذه الفترة كان منضما للمنتخب"، مضيفًا: "كان أتمنى ألعب كأس العالم وكأس أمم إفريقيا، وقبل كأس العالم كنت أشعر أننى قريب واستحق التواجد ولم أتحدث مع أحد من المنتخب".