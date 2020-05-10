حسن فريد: طريقة برادلي كانت هجومية.. وكوبر كان فاهم منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

أكد حسن فريد، النائب السابق لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأمريكي بوب برادلي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر كان مخلص ومميز.

وقال فريد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أن زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى مصر السابق، تسبب في أزمة بين برادلي واتحاد الكرة خلال فترة تواجده كمدير فني للمنتخب.

وأضاف، أنه كان مع الرأي الذي يطالب ببقاء برادلي، رغم عدم التأهل لكأس العالم 2014 والخسارة أمام منتخب غانا بستة أهداف.

وأوضح، أن سافر مع برادلي في بعض المباريات وكانت علاقته به طيبة ولم يكن يوجد معه أي خلاف، مؤكدا أنه مدرب ممتاز وعلى خلق.

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وتابع: "برادلي أبلغني قبل مواجهة غانا الشهيرة بأنه ذاهب إلى هناك من أجل الفوز والعودة بالثلاث نقاط، وما حدث لم يكن أحد يتوقعه".

وأوضح، أن طريقة بوب برادلي مع منتخب مصر كانت هجومية، والخسارة أمام غانا بـ 6 أهداف لا تحدث كثيرا في كرة القدم واصاب بعدها أعضاء اتحاد الكرة الإحباط.

وأتم تصريحاته: "الضغط كان قوي لرحيل برادلي وكنت مقتنع بقدراته، وبعد ذلك جاء كوبر واعتبره كان يفهم طبيعة منتخب مصر جيدًا".​