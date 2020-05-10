حسن فريد: أبو تريكة وقع للأهلي مقابل 450 ألف جنيه ورفض "شنطة فلوس" الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

تحدث حسن فريد، رئيس نادي الترسانة السابق، عن كواليس صفقة انتقال محمد أبو تريكة إلى الأهلي قبل عدة أعوام، لافتا أنه تفاجأ بتوقيع اللاعب حين ذهب لأداء العمرة في المملكة العربية السعودية.

وقال فريد في تصريجات لقناة أون تايم سبورتس:" أبو تريكة كان يفترض أن يقوم بالتجديد للفريق مقابل 200 ألف جنيه في يناير، لأنه مع نهاية الموسم كان سيصبح لاعب حر ويحق له اللعب لأي فريق".

وأوضح، أنه كان متمسك ببقاء أبو تريكة مع الترسانة، وحين سافر إلى السعودية وعاد؛ علم بتوقيع اللاعب للأهلي، حين ذهب وجلس مع حسن حمدي رئيس الأهلي وتعرف على توقيعه على استمارات الانضمام للفريق.

وأشار إلى أن أبو تريكة انتقل للأهلي مقابل حصول الترسانة على 450 ألف جنيه، ورفض عرض الزمالك وقتها والذي كان أكثر برقم كبير، وقال: "أبو تريكة جه ساعتها وكان معاة شنطة فيها 750 ألف جنيه كان واخدها من نادي الزمالك كعرض له".

وأكد، أن ابو تريكة نام تلك الليلة في المسجد حتى الصباح ليذهب إلى الترسانة ويعطيه الحقيبة خوفًا من تعرضه للسرقة، مشيرًا إلى أنه طلب من أحد أفراد الأمن بالذهاب مع أبو تريكة لإعادة أموال الزمالك بعدما تأكد من رغبة اللاعب في الانتقال إلى الأهلي فقط.