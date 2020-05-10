أسامة نبيه: أنا محلاوي وهذا ردي على بيان الزمالك

رد أسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب الوطني على بيان نادي الزمالك الرسمي اليوم بشأن تصريحاته بشأن أزمة مباراة المحلة والتي أثارت ضجة في الفترة الماضية.
وقال أسامة نبيه، عبر برنامج "كلمة حق"، مع تامر عبد الحميد على يوتيوب :" أجدد اعتذاري لجماهير نادي المحلة بسبما بدر مني وهو خطأ غير مقصود على الاطلاق".
وواصل نبيه :"ما حدث زلة لسان وووقعت في خطأ كبير ولا أجد حرج من الاعتذار لجماهير المحلة ومسؤلين النادي وكل الاحترام والتقدير".
وتابع مدرب المنتخب السابق:" رغم الخطأ أنمحلاوي أصلاً وما صدر مني مجرد دعابة قلبت إلى دراما بشكل فيه تعمد من البعض".
وعلق أسامة نبيه، على بيان نادي الزمالك، مؤكداً كل الاحترام لنادي الزمالك وجماهيره من صنع نجوميتي ولا أن أدخل في صدام مع أحد .
واختتم:" قرأت البيان ولن أعلق عليه وكل الاحترام لجماهير نادي الزمالك ومحبيه في كل مكان الذي صنع نجوميتنا وشهرتنا في كرة القدم".
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