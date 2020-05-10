عمر جابر يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه

كشف عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حقيقة مفاوضات الزمالك معه.
قال عمر جابر في تصريحات تليفزيونية عبر أون تايم سبورتس: "أنا من ناشئي الزمالك ولكن منذ رحيلي عن النادي لم يطلب الزمالك التعاقد معي بشكل رسمي ولا يوجدأي مسؤول في نادي الزمالك تحدث معي بشكل رسمي".
وأضاف: "لا يزال عقدي مع بيراميدز ساري لمدة موسمين، ولا يمكن أن أتأخر عن نادي الزمالك بيتي في أي وقت ولكن حتى هذه اللحظةلم يطلب نادي الزمالك التعاقد معي بشكل رسمي ولم يتحدث معي أي مسؤول".
وتابع:" إذا رحلت سيكون ذلك عن طريق نادي بيراميدز وبموافقة مجلس الإدارة".
واختتم:" بحترم الأهلي وجمهوره بالطبع ولكن أنا زملكاوي ولا يمكن أخذل جماهير الزمالك في يوم من الأيام لذلك مسألة رحيلي للأهلي بالنسبة لي مرفوضة تماما والنادي الأهلي لم يفاوضني من الأساس".
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