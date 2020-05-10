قرر المستشار مرتضى منصور، منح العضوية الشرفية بالنادي للدكتور محمد مشالي الشهير بطبيب الغلابة ولاسرته بالقلعة البيضاء مدى الحياة. الغلابة ولاسرته بالقلعة البيضاء مدى الحياة. وأبدي مرتضي منصور، سعادته بزملكاوية الدكتور محمد مشالى وانسانيته ووقوفه بجوار الفقراء وقرر منحه العضوية الشرفية مدى الحياة له ولاسرته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يمنح العضوية الشرفية لـ"دكتور الغلابة" ولأسرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.