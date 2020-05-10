آليو ديانج: أحب السولية و الاهلي خسر عاشور!

ساند لاعب الوسط الدولي المالي “آليو ديانج” قائد الاهلي “حسام عاشور” في أزمته الحالية مع إدارة النادي، بعد اجباره على الاعتزال أو الرحيل بالمجان خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

واحتفل حسام عاشور بعيد ميلاده الـ 34 مؤخرًا، ولا يزال يرى نفسه قادرًا على مواصلة العطاء، لكن مدرب الاهلي “رينيه فايلر” يرى غير ذلك، وطلب التخلص منه لعدم وجود مكان له في التشكيلتين الأساسية والاحتياطية.

وقال آليو ديانج “أنا سعيد باللعب جوار عمرو السولية، أحب هذا اللاعب، ويوجد تفاهم كبير بيننا، لكن رحيل حسام عاشور عن الفريق في الموسم المقبل ستكون خسارة كبيرة”.

وأضاف ديانج في تصريحه لقناة أون تايم سبورتس “الأهلي فريق كبير ولا يتأثر برحيل لاعب ما، وسنبذل قصارى جهدنا حتى نثبت أننا لم نتأثر برحيل حسام عاشور”.

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وكشف ديانج خلال حديثه مع حارس منتخب مصر في كأس العالم 1990 “أحمد شوبير”، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في الأهلي، بصفته أكبر فريق كرة قدم في قارة أفريقيا.

وأوضح “في بداية مسيرتي مع الأهلي لم أحصل على الفرصة كاملة، وتعرضت للاستبعاد من التشكيل الأساسي، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، لكنني بذلت قصارى جهدي حتى فزت بمكان أساسي، وسأعمل على الاحتفاظ بهذا المكان بعدما تأقلمت مع الأجواء بمساعدة صديقي النيجيري جونيور أجايي”.

وختم اللاعب القادم في الميركاتو الصيفي الماضي من نادي مولودية الجزائر “لم أتلق أية عروض احترافية خلال الفترة الماضية كما تردد في بعض وسائل الإعلام، وكل تركيزي مُنصب على الاهلي”.