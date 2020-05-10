مهاجم الاهلي يسخر من الزمالك ويعلن التحدي!

سخر مهاجم النادي الاهلي المصري “آليو بادجي” من الزمالك، عندما سُئل عن رأيه فيما حدث بمباراة القمة التي كان مقررًا لها يوم 24 فبراير الماضي، وشهدت انسحاب فريق مرتضى منصور بحجة الظروف المناخية الصعبة.

آليو بادجي، القادم في الميركاتو الشتوي 2020 بحوالي مليون ونصف المليون يورو، حل ضيفًا على قناة أون تايم سبورتس الأولى هذا الأسبوع، للتحدث عن مسيرته مع الأهلي منذ انضمامه للفريق من نادي رابيد فيينا النسماوي.

وقال بادجي ساخرًا “كنا نتمنى مواجهة الزمالك عقب مباراة كأس السوبر المصري التي لعبت في الإمارات في نفس الشهر، لكن الزمالك هرب من مواجهتنا”.

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واستطرد المهاجم السنغالي “هذا أمر ليس جيدًا أبدًا لكرة القدم المصرية، على أي حال نتمنى أن نواجه الزمالك في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم كي ننتقم ونثأر من خسارة كأس السوبر. أنا أعرف تاريخ الأهلي جيدًا، إنه فريق يُحب الفوز دائمًا، لكن في بعض المرات يفوز الزمالك”.

وختم حديثه “إذا خيرت بين مواجهة الزمالك أو الرجاء في النهائي سأختار ملاقاة الزمالك، نحن لدينا مواهب أفضل منهم ونستطيع هزيمتهم والتتويج بلقب دوري الابطال”.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد قرر معاقبة الزمالك بخصم 3 نقاط من رصيده بسبب تغيبه عن مباراة القمة التي كان مقررًا لها على ستاد القاهرة الدولي، بالإضافة إلى خصمه 3 نقاط إضافية من رصيد النادي عند نهاية الموسم.