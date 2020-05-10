حقق منتخب المانيا الغربية لقب كأس العالم 1974 على أرضه للمرة الثانية فى تاريخه، وذلك تحت قيادة المدير الفني “هيلموت شون”، وفى هذا الموضوع نستعرض معكم فيديو | أهداف منتخب المانيا في كأس العالم 1974.

انتصر المنتخب الألماني على نظيره منتخب هولندا فى المباراة النهائية بالمونديال بنتيجة 2-1، ولعب النهائي على الملعب الأولمبي بمدينة ميونخ عاصمة ألمانيا الغربية، وسجل هدفي الالمان كلا من ( بول برايتنر) من ضربة جزاء، واللاعب (جيرد مولر)، بينما سجل هدف الهولنديون الوحيد (يوهان نيسكينز) من ضربة جزاء.

تصدر منتخب ألمانيا مجموعته الاولي خلال كأس العالم 1974 برصيد 5 نقاط، والتي ضمن منتخبات (المانيا الشرقية/ وتشيلي/ واستراليا).

وفى الدور الثاني من مونديال 1974 كانت المجموعة الأولى تضم منتخبات (هولندا، البرازيل، ألمانيا الشرقية، الأرجنتين)، وفي المجموعة الثانية ضمت كل من (ألمانيا الغربية، بولندا، السويد، ويوغوسلافيا)، وتصدرت هولندا المجموعة الأولى، وكانت البرازيل في المركز الثاني. أما المجموعة الثانية فقد تصدرتها ألمانيا الغربية ووصيفتها في المجموعة بولندا.

وكان هداف تلك النسخة من المونديال لاعب منتخب منتخب بولندا (غجيغوج لاتو) واستطاع ان يسجل 7 أهداف، أما جائزة أفصل لاعب فكانت من نصيب الاسطورة الهولندي (يوهان كرويف)، وحصل اللاعب البولندي (فلاديسلاف جمودا) على جائزة أفضل لاعب ناشئ فى البطولة.

وشهد كأس العالم 1974 أول حالة طرد فى التاريخ وكانت من نصيب لاعب منتخب التشيلي (كارلوس كازالي)، عندما أصبح أول لاعب يُطرَد بالبطاقة الحمراء في مباراة منتخب بلاده مع منتخب ألمانيا الغربية، على الرغم من إقرار البطاقات الحمراء في كأس العالم 1970.

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فيديو | أهداف منتخب المانيا في كأس العالم 1974

مباراة المانيا ويوغوسلافيا (2-0)

مباراة المانيا وتشيلي (1-0)

مباراة المانيا والسويد (4-2)

مباراة المانيا وبولندا (1-0)

المباراة النهائية بين المانيا وهولندا (2-1)

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