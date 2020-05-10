حقق منتخب البرازيل لكرة القدم لقب كأس العالم 1970 بالمكسيك للمرة الثالثة فى تاريخه، وذلك تحت قيادة المدير الفني “ماريو زاجالو”، لتصبح البرازيل أول منتخب فى التاريخ يفوز بالمونديال 3 مرات ويمتلك كأس جول ريميه، بعدما حصل على البطولتين عامي 1958 و1962، وفى سياق هذا الموضوع نستعرض معكم فيديو | أهداف منتخب البرازيل في كأس العالم 1970.

انتصر منتخب البرازيل على نظيره منتخب ايطاليا فى المباراة النهائية بكأس العالم 1970 بنتيجة 4-1، والذي اقيم على ملعب أزتيكا بمدينة مكسيكو المكسيكية، تقدمت البرازيل أولاً عن طريق (بيليه)، ثم عادلت إيطاليا النتيجة بواسطة (روبيرتو بونينسيجنا)، وفي الشوط الثاني، سجلت البرازيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كل من (جيرسون وجارزينيو وكارلوس ألبرتو توريس).

واصبح “ماريو زاجالو” أول شخص يفوز بكأس العالم كلاعب عامي (1958 و1962) وكمدرب (عام 1970)، وأصبح المنتخب البرازيلي أول منتخب يحرز كأس العالم ويفوز بجميع اللقاءات التي لعبها، وأصبح البرازيلي (جارزينيو) أول لاعب يسجل في كل مباريات البطولة التي لعبها.

وكان هداف تلك النسخة من المونديال لاعب منتخب المانيا (جيرد مولر) وسجل 10 اهداف، أما جائزة أفضل لاعب فكانت من نصيب اسطورة البرازيل (بيليه)، وحصل لاعب منتخب بيرو (توفيلو كوبيلاس) على جائزة افضل لاعب نائشئ فى البطولة.

وشهد مونديال 1970 مشاركة منتخب المغرب ليصبح ثاني المنتخبات العربية مشاركة بكأس العالم بعد منتخب مصر الذي شارك في نسخة عام 1934، كما شهدت البطولة فشل العديد من المنتحبات الكبيرة في التأهل مثل منتخب الأرجنتين، ومنتخب فرنسا، ومنتخب إسبانيا ومنتخب البرتغال.

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فيديو | أهداف منتخب البرازيل في كأس العالم 1970

اهداف منتخب البرازيل فى دور المجموعات

مباراة الدور ربع النهائي بين البرازيل وبيرو (4-2)

مباراة الدور قبل النهائي بين البرازيل واوروجواي (3-1)

المباراة النهائية بين البرازيل وايطاليا (4-1)

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