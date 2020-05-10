محمد كنّو: أفضل قرار في مسيرتي كان الانضمام لنادي الهلال

أكد متوسط ميدان نادي الهلال السعودي “محمد كنّو” أن اختياره الانضمام إلى الزعيم الهلالي، كان القرار الأفضل في مسيرته مع كرة القدم، موضحًا أنه ممتن لعملاق الكرة السعودية ولجماهير المدرج الهلالي.

وصرح كنّو في حوار عبر مواقع التواصل قائلاً “حين وافقت على عرض كان هذا هو أفضل قرار اتخذته في حياتي، وبعد انضمامي للزعيم لاحظت أن كل شيء متوفر، وكأنك بين إخوانك، والجميع قلبه على قلب الآخر، سواء لاعبين أو مدربين وإداريين”.

ثم تابع “حين تأتي للهلال فأنت ستكون مضطر لتقديم كل ما لديك في كل حصة تدريبية ومباراة، هنا لا مجال للتهاون، الجميع يبذل ما بوسعه والمنافسة شرسة في كل مركز”.

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وحين سئل عن ملخص مسيرته حتى الآن، قال “بكل تأكيد تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا هي لحظة الفرح الكروية التي لاتنسى في مسيرتي”.