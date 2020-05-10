رياضة | ليفربول ينافس مانشستر يونايتد لخطف مدافع نابولي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليفربول ينافس مانشستر يونايتد لخطف مدافع نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي ليفربول في منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد لضم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

كوليبالي بات قريبا من الرحيل عن نابولي هذا الموسم، بعدما ألمح اللاعب إلى رغبته الكبيرة في خوض تجربة أخرى بعيدا عن الدوري الإيطالي، والمشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

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ليفربول ضمن بالفعل مشاركته بدوري الأبطال خلال النسخة المقبلة، مما يمنحه أفضلية على المان يونايتد الذي لا يزال ينتظر حسم موقفه عقب استئناف منافسات البريميرليج.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، يتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب.

ويتمسك التقارير نابولي بالحصول على مبلغ 100 مليون يورو، للاستغناء عن خدمات كوليبالي هذا الصيف.