رياضة | بعد اقترابه من برشلونة .. أرقام بيانيتش مع يوفنتوس هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد اقترابه من برشلونة .. أرقام بيانيتش مع يوفنتوس هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن اقتراب النجم البوسني الدولي "ميراليم بيانيتش" نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، من الإنضمام لبرشلونة، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت شبكة "توتو سبورت" الإيطالية قد أشارت في وقت سابق لرغبة ناديي برشلونة ويوفنتوس في إتمام صفقة تبادلية، ينتقل على إثرها بيانيتش لبرشلونة، مقابل إنضمام "آرثر ميلو" نجم برشلونة ليوفنتوس.

ويريد صاحب الـ30 عاماً الإلتحاق ببرشلونة خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد توتر علاقته بمدربه "ماوريسيو ساري" قبل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا.

في المقابل، ذكرت "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ميبو يرفض الإنضمام ليوفنتوس، حيث يفضل صاحب الـ23 عاماً البقاء في برشلونة، وهو ما قد يعقد الصفقة نسبياً.

وانضم بيانيتش لنادي يوفنتوس في صيف عام 2016 قادماً من نادي روما مقابل مبلغ 32 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع يوفنتوس يمتد حتى صيف 2023.

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أرقام بيانيتش مع يوفنتوس هذا الموسم

خاض بيانيتش 32 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل 3 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى، جميعها في بطولة الدوري، خلال 2606 دقيقة لعب.

وضمن بطولة الدوري الإيطالي، لعب بيانيتش 22 مباراة، سجل 3 أهداف ومرر 4 تمريرات حاسمة خلال 1737 دقيقة.

وفي بطولة دوري أبطال أوروبا، لعب بيانيتش 7 مباريات بمجموع دقائق 599 دقيقة، دون تسجيل أو صناعة أي هدف.

ولحساب بطولة كأس إيطاليا، خلض اللاعب مبارتين بمجموع دقائق 180 دقيقة، دون المساهمة بأي هدف.

ولعب بيانيتش مبراة السوبر الإيطالي ضد لاتسيو، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3/1.