رياضة | الزمالك يقترب من ضم نجم الوداد المغربي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب من ضم نجم الوداد المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي الزمالك حسم صفقة من العيار الثقيل بالتعاقد مع أحد نجوم فريق الوداد الرياضي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض استعدادًا للموسم الكروي المقبل.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي الزمالك يسعي بقوة للتعاقد مع اللاعب محمد الناهيري الظهير الأيمن لفريق الوداد الرياضي المغربي، لتدعيم الجبهة اليمني والتي تعاني من نقص بالقلعة البيضاء بعد هروب التونسي حمدي النقاز، وتواجد حازم إمام واللاعب الصاعد أحمد عيد بهذا المركز.

ويأتي اهتمام الزمالك بالتعاقد مع محمد الناهيري بعد تألقه مع الوداد الرياضي بالدوري المغربي وفي دوري أبطال إفريقيا، كما أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية وبدنية هائلة، كما أنه لاعب "جوكر" يجيد اللعب في أكثر من مركز بالملعب وسيكون مفيدا للفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.

الأهلي يزاحم الزمالك للظفر بخدمات محمد الناهيري في الصيف

Advertisements

ويرغب النادي الأهلي ايضا التعاقد مع محمد الناهيري لتدعيم الجبهة اليمني بالفريق الأحمر، وذلك بعد رفض أحمد فتحي تجديد تعاقد مع القلعة الحمراء، وتوقيعه عقود انتقاله إلي نادي بيراميدز، ليدافع عن ألوان الفريق السماوي بداية من الموسم المقبل، ويتواجد محمد هاني في هذا المركز.

الوداد يتحرك لتحصين "الناهيري" من إغراءات الأهلي والزمالك

وكشفت تقارير صحفية مغربية، عن توصل نادى الوداد، لاتفاق مع "الناهيرى"، من أجل تجديد عقده مع النادى، لمدة 3 سنوات مقبلة، خاصة وأن عقده الحالي ينتهي فى نهاية الموسم الجارى، وحتي يغلق الباب أمام الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب الصيف المقبل.