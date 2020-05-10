رياضة | عمر جابر: من الصعب الانتقال للأهلي ولا يوجد مفاوضات مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عمر جابر: من الصعب الانتقال للأهلي ولا يوجد مفاوضات مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إنه لم يتلقى أي مفاوضات من قبل الزمالك للعودة إليه.
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وأردف :"هنأت أحمد فتحي بالانضمام لبيراميدز .. ولم أشعر بالضيق من وجوده
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الزمالك لم يطلبني منذ الرحيل بشكل رسمي حتى الآن".
وتابع :"ما تردد عن قيمة عقدي مع بيراميدز غير صحيح".
وأشار :"الأهلي لم يفاوضني وكل ما يتردد لا أساس له من الصحة".
واستطرد :"أحترم الأهلي ولكني زملكاوي ومن الصعب الانضمام اليه".
وأردف :"هنأت أحمد فتحي بالانضمام لبيراميدز .. ولم أشعر بالضيق من وجوده
وجود أحمد فتحي لن يكون سببا في رحيلي والتنافس أمر محمود".