رياضة | عمر جابر: من الصعب الانتقال للأهلي ولا يوجد مفاوضات مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عمر جابر: من الصعب الانتقال للأهلي ولا يوجد مفاوضات مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إنه لم يتلقى أي مفاوضات من قبل الزمالك للعودة إليه.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الزمالك لم يطلبني منذ الرحيل بشكل رسمي حتى الآن".

وتابع :"ما تردد عن قيمة عقدي مع بيراميدز غير صحيح".

Advertisements

وأشار :"الأهلي لم يفاوضني وكل ما يتردد لا أساس له من الصحة".

واستطرد :"أحترم الأهلي ولكني زملكاوي ومن الصعب الانضمام اليه".

وأردف :"هنأت أحمد فتحي بالانضمام لبيراميدز .. ولم أشعر بالضيق من وجوده

وجود أحمد فتحي لن يكون سببا في رحيلي والتنافس أمر محمود".