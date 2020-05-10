رياضة | وليد سليمان: الخطيب أسطورة لن تتكرر.. والأهلي يستحق لقب الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر وليد سليمان: الخطيب أسطورة لن تتكرر.. والأهلي يستحق لقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثن وليد سليمان لاعب النادي الأهلي على محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، مؤكدا على أنه أسطورة لن تتكرر.

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج جمهور التالتة والمذاع عبر فضائية أون تايم سبورت :"محمود الخطيب يقدرني كثيرا وافتخر بذلك".

وواصل :"الخطيب أسطورة لن تتكرر، ودائما ما يذكرنا أنتم الأحسن مننا"

Advertisements

أما عن خوض التدريبات حاليا في المنزل قال :"الأمر صعب للغاية لا يوجد أحد يعتاد على التدريب في المنزل".

وعن الفريق الذي يسستحق التتويج بالدوري حال إلغاء المسابقة :"الأهلي هو الذي يستحق التتويج باللقب فالفارف كبير بيننا ومسيرة الفريق مميزة للغاية هذا الموسم".

وواصل :"المنطق يقول أن الأهلي هو بطل الدوري الحالي، انظروا إلى الموسم الماضي كنا في مرككز متأخر وعدنا وتوجنا باللقب".

