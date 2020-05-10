رياضة | أسامة نبيه: أنا محلاوي وهذا ردي على بيان الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أسامة نبيه: أنا محلاوي وهذا ردي على بيان الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد أسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب الوطني على بيان نادي الزمالك الرسمي اليوم بشأن تصريحاته بشأن أزمة مباراة المحلة والتي أثارت ضجة في الفترة الماضية.

وقال أسامة نبيه، عبر برنامج "كلمة حق"، مع الكابتن تامر عبد الحميد على يوتيوب :" أجدد اعتذاري لجماهير نادي المحلة بسب ما بدر مني وهو خطأ غير مقصود على الاطلاق".

وواصل نبيه :"ما حدث زلة لسان وووقعت في خطأ كبير ولا أجد حرج من الاعتذار لجماهير المحلة ومسؤلين النادي وكل الاحترام والتقدير".

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وتابع مدرب المنتخب السابق:" رغم الخطأ أن محلاوي أصلاً وما صدر مني مجرد دعابة قلبت إلى دراما بشكل فيه تعمد من البعض".

وعلق أسامة نبيه، على بيان نادي الزمالك، مؤكداً كل الاحترام لنادي الزمالك وجماهيره من صنع نجوميتي ولا أن أدخل في صدام مع أحد .

واختتم:" قرأت البيان ولن أعلق عليه وكل الاحترام لجماهير نادي الزمالك ومحبيه في كل مكان الذي صنع نجوميتنا وشهرتنا في كرة القدم".