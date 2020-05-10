رياضة | وليد سليمان: لم نخطئ في أحداث مباراة السوبر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر وليد سليمان: لم نخطئ في أحداث مباراة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ان لاعبو الفريق الأحمر لم يرتكبوا أي خطأ عقب مباراة الفريق أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج جمهور التالتة والمذاع عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"لم يحدث أي خطأ من قبل لاعبو النادي الأهلي في أحداث مباراة السوبر المصري".

وتابع :"كهربا يعتبر مخطيء في مشكلته مع طارق حامد عندما كانت في الملعب".

وتساءل :"هل كان سيحدث شيء لو لم يذهب عبد الله جمعة إلى جماهير النادي الأهلي عقب المباراة؟".

وواصل :"أتعرض للسباب من قبل جماهير نادي الزمالك ومن قبل الانتقال للأهلي ولكني لا أذهب إليهم".