رياضة | وليد سليمان: مباراة الترجي في تونس بنهائي إفريقيا "إرهاب" وكارتيرون أبلغنا بعدم خوض اللقاء

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر وليد سليمان: مباراة الترجي في تونس بنهائي إفريقيا "إرهاب" وكارتيرون أبلغنا بعدم خوض اللقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر واده أجواء مشحونة قبل مواجهة الترجي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في نهائي 2018.

وأضاف في تصريحات تلفزيوينة عبر برنامج جمهور التالتة والمذاع عبر فضائية اون تايم سبورت 2 :"الإعلام في مصر انتقدنا بعد مباراة الترجي التونسي التي أقيمت على ستاد برج العرب".

وتابع :"شعرت كأننا بنلعب في تونس، الإعلان هنا قام بشحن جمهور الترجي".

وواصل :"المباراة هناك كانت إرهاب، هشام محمد كان هيموت، وكارتيرون قال مش هيلعب ولا أعلم ماذا تغير بعد ذلك".