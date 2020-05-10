رياضة | وليد سليمان يكشف عن البطولة الأغلى له مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر وليد سليمان يكشف عن البطولة الأغلى له مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفوز ببطولتي دوري أبطال إفريقيا 2012-2013 هما الأهم في مسيرته مع النادي الأحمر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية ببرنامج جمهو التالتة والذي يذاع عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"بطولتي دوري أبطال إفريقيا 2012 و 2013".

وتابع :"مررننا بظروف صعبة للغاية ولم نجد أي ملعب لكي نؤدي التدريبات عليه بجانب التعادل مع الترجي هنا".

وواصل :"الفوز على الترجي هناك في تونس كان أمر رائع اما البطولة الثانية كان متواجد الكابتن محمد يوسف ونجحنا في الفوز باللقب".