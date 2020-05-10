الامارات | بعد رفضه مساعدة “غيث” في قلبي أطمأن.. الزمالك يكافئ “طبيب الغلابة”

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفضه مساعدة “غيث” في قلبي أطمأن.. الزمالك يكافئ “طبيب الغلابة” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جذب طبيب الغلابة في مصر الأضواء بعدما رفض مساعدة غيث في برنامج قلبي أطمأن على بساطته وعفويته تجاه غيث مقدم البرنامج الذي بكى في هذه الحلقة ليكون الطبيب المصري أول من يرفض هذه المساعدة في البرنامج الأشهر على مستوى الوطن العربي.

وكان الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة في مصر من مدينة طنطا قد رفض مساعدة غيث في برنامج "قلبي أطمأن" مكتفياً بالكشف العشر جنيهات والتواجد في منطقة شعبية لخدمة الفقراء قائلاً في هذه الحلقة أن والده أوصاه بالفقراء وأنه يكفيه فقط ساندوتش فول أو طعمية لكي يعيش، وطلب من غيث التوجه إلى المؤسسات الخيرية من أجل مساعدة الفقراء.

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وقرر نادي الزمالك المصري مكافأة طبيب الغلابة بإهدائه عضوية شرفية له ولعائلته مدى الحياة تقديراً لما يقدمه حيث قام نجم نادي الزمالك السابق طارق يحيي بالتوجه إلى الطبيب محمد مشالي في عيادته وإعطائه درع النادي وعضوية شرفية مدى الحياة له ولعائلته في نادي الزمالك

وكان الطبيب المصري محمد مشالي قد صرح من قبل أنه من جماهير نادي الزمالك المصري

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