«سيتي» يسامح ووكر على خرق الحظر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عدم معاقبة مدافعه الإنجليزي كايل ووكر عن خرقه لوائح الحجر المنزلي 3 مرات في غضون 24 ساعة، بعد اعتذار رسمي من اللاعب لكن النادي سيعاقبه على إقامته حفلاً مع أصدقائه الشهر الماضي، وقال ووكر في البيان: «مررت مؤخراً بأصعب فترة في حياتي وأتحمل كامل المسؤولية عن أفعالي، عائلتي تمزقت والصحافة ظلت تتحدث عن الموضوع وأنا أسأل متى تتوقف؟ أتفهم أن التركيز كله منصب على الوباء لكن ماذا عن الصحة الذهنية؟ أنا بشر ولدي مشاعر وأتألم مثل أي شخص آخر وكوني لاعباً محترفاً لا يجعلني في حصانة، أتفهم شعور الناس بالغضب مني لكن عليهم أن يدركوا أن انتقادي يؤثر في عائلتي وأولادي الصغار، خرجت من المنزل يوم الأربعاء إلى شيشير لأهدي شقيقتي هدية عيد ميلاد والتحدث إليها، هناك القليل من الناس ممن أثق فيهم في حياتي وطمأنتني ثم ذهبت لمنزل والدي في يوركشير لأخذ وجبات طعام منزلية».