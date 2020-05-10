شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يكشف موقف حسام عاشور من الاعتزال بنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد سليمان، صانع ألعاب الأهلى، أنه مهما حصد من بطولات فى القلعة الحمراء، فلن يحصل بطولات بحجم حسام عاشور قائد القلعة الحمراء، مشددًا على أن عاشور صنع تاريخا كبيرا جدًا داخل قلعة الجزيرة، وتربطه به علاقة قوية جدًا.

أضاف وليد سليمان خلال تواجده ببرنامج جمهور التالتة، مع الإعلامى إبراهيم فايق، المُذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2، أن حسام عاشور مازال يفكر فى العرض المُقدم له، بعد إبلاغه بعدم التجديد له فى الأهلى، قائلاً: "تحدثت مع حسام عاشور وقلت له أنه فعل الكثير للنادى الأهلى وصنع ما لم يستطيع أحد غيره صناعته بقميص القلعة الحمراء"، مشيرًا إلى أنه بنسبة كبيرة حسام عاشور سيتخذ القرار الذى تحدث فيه معه، مُلمحًا إلى قبوله عرض الأهلى بالاعتزال بنهاية الموسم الجارى، مضيفًا: "حسام عاشور يستحق أفضل شئ ولو كنت مسئول كنت سأحقق لعاشور كل ما يريده وأتمنى أن يختم مشواره فى الأهلى لأنه شرف كبير".

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وعن أقرب بطولة حققها مع الأهلى، قال: "بطولتى دورى أبطال إفريقيا مع حسام البدرى عام 2012 ومع محمد يوسف فى عام 2013، لأننا كُنا نمر بظروف صعبة بسبب أحداث بورسعيد وتوقف كرة القدم فى مصر نهائيًا فى هذه الفترة، مشددًا على أن الفريق وقتها تعادل مع الترجى فى مصر والأمور كانت صعبة ومع ذلك نجح فى حصد اللقب من ملعب رادس بتونس، قائلا: "فى العام التالى مع محمد يوسف أيضًا الأهلى كان يعانى من إصابات كثيرة فى الفريق".

وأشار صانع ألعاب الأهلى إلى أنه يعتبر محمد عبد الشافى ومحمود فتح الله وطارق حامد ومحمود علاء من أقرب لاعبى الزمالك له، وكذلك عمر جابر قبل رحيله إلى بيراميدز.

فيما رد وليد سليمان على اتهامه بأنه لاعب عنيف فى الملعب، قائلاً: "بداخلى لا أريد أن أذى أى لاعب ولكن ألعب بحماس وأريد للأهلى أن يفوز، متابعًا: "موضوع ضربى لهشام شحاته أخذ أكبر من حجمه وهناك أشخاص طلبوا منه يكبر الموضوع".