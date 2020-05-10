شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: طريقة فايلر فى التدريب تذكرنى بالجانب الخططى لمانويل جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد سليمان، صانع ألعاب الأهلى، أنه تعلم من اللاعبين الذين سبقوه فى القلعة الحمراء أن هناك مسئولية كبيرة تتمثل فى إيصال الرسالة من جيله للأجيال الجديدة، مشددًا على أنه مع بداية تولى السويسرى رينيه فايلر، القيادة الفنية للأحمر، شعر أنه من الممكن أن يساهم فى الكلام مع اللاعبين الصغار لكى ينقل لهم خبراته، قائلاً: "وبعد ذلك يكون مجهودى فى الملعب والمران هو مقياس تواجدى فى الفريق".

وأضاف وليد سليمان خلال تواجده ببرنامج جمهور التالتة، مع الإعلامى إبراهيم فايق، المُذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2، أنه قادر على اللعب على مدار الـ 90 دقيقة بالمباراة، قائلاً: "أنا مع باتريس كارتيرون، لعبت معه 90 دقيقة بالكامل فى مباريات كثيرة ووصلنا إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا والأمر يتوقف على طريقة لعب المدرب".

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أوضح صانع ألعاب الأهلى أن هناك مدرب يعتمد على الهجوم من الأطراف ومدرب يجعل الأطراف تهاجم وتدافع وهذا مجهود جبار، قائلاً: "مارتن يول كان يقول لى ما تفعله انتحار ويتسبب فى عدم إحرازك للأهداف عندما تصل لمرمى المنافس، لأنك تبذل مجهود جبار".

وأشار سليمان إلى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك الحالى والأهلى السابق، مدرب جيد جدًا مشددًا على أنه لم يكن موفقا مع القلعة الحمراء عندما كان يتولى مسئولية الفريق، بسبب إصابة عدد كبير من اللاعبين فى الفريق فى هذا التوقيت، عكس تواجده فى الزمالك فهو ناجح الآن مع الأبيض.

وعن تفكير السويسرى رينيه فايلر، قال وليد سليمان: "فايلر مدرب صارم جدًا ويحفظ اللاعبين واجباتهم دائمًا، ودائمًا يريد أن نلعب الكرة للأمام، ولكن اللاعبين مازالوا يحتاجون وقت ليكونوا دائمًا فى الأمام"، متابعًا: "فايلر قريب من جوزيه فى الجانب المتواجد فى الملعب يعمل محاضرة لا يعيد الكلام مرة ثانية بعد إلقاء التعليمات فى المحاضرة فهو وقت التدريب عنده ساعة أو ساعة لا يرغب أن يضيعوا فى إعادة الحفظ بعدما قام بإلقاء التعليمات فى المحاضرة والفرق فى عهد جوزيه أن شخصيات اللاعبين كانوا كبار جدا أما الفريق الموجود محتاج وقت للانسجام والاندماج لو استمرينا على ما بدأناه مع فايلر الفريق سيكون فى مكان مختلف تماما"، وطالب وليد سليمان، بأن يتم إضافة مادة فى التدريس تسمى "النادى الأهلى"، حتى يتعلم منها الناس.