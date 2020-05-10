شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: جمعة أشعل شرارة معركة السوبر وكهربا مخطئ ولم أرغب فى التشاجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث وليد سليمان، صانع ألعاب الأهلى، عن أحداث مباراة القمة أمام الزمالك، فى السوبر المصرى، التى أقيمت على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، وانتهت بفوز الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية وتتويجه بطلاً للسوبر، والأحداث التى حدثت بين اللاعبين عقب انتهاء المباراة.

أضاف وليد سليمان خلال تواجده ببرنامج جمهور التالتة، مع الإعلامى إبراهيم فايق، المُذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2، أن الأهلى كان يخوض المباراة وهدفه تحقيق الفوز على الزمالك، مشددًا على أن الوصول لركلات الجزاء لم يكن هدف الفريق فى هذه المباراة، عكس الزمالك الذى كان يريد الوصول بالمباراة لضربات الترجيح، مشددًا على أن أى فريق كبير مُعرض للهزيمة بركلات الجزاء قائلاً: "فى النهاية هى ضربات حظ".

وعن أحداث ما بعد المباراة، قال وليد سليمان: "كنت خارج الملعب ولم أشارك وكنت على أعصابى ورأيت عبد الله جمعة، لاعب الزمالك، ذهب للجماهير وبعد ذلك ذهب محمود كهربا له، وهنا بدأت أنزل للملعب، واللاعبين ذهبوا لعمرو السولية وأنا اتجهت ناحيته، وقمت بزق السولية ومحمود علاء، لاعب الزمالك، يشهد على ذلك".

تابع سليمان تصريحاته قائلاً: "بعد ذلك فوجئت بإدارى من الزمالك يركض فى الملعب وقمت بإبعاده عن كهربا، ولكن تعرقلت ووقعت على الأرض ووجد شخصا يضربنى فى ظهرى، لم أكن أريد أن أتشاجر، خاصة أن المباراة كانت تقام خارج مصر ولا يجب أن نظهر بهذا الشكل".

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وأشار صانع ألعاب الأهلى، إلى أن محمد عبد الشافى ومحمود علاء وأمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالزمالك وكذلك أحمد مرتضى، عضو مجلس الأبيض، أتوا له عقب هذه الوقعة قائلاً: "أتو لىٌ وقالوا لىٌ حقك علينا لا تزعل، وقلت لهم أنا كنت نازل أحوش أضرب هذا عيب وكنت حزين ومتعصب جدًا".

أوضح سليمان أنه تحدث مع عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة، ليؤكد له أن ما حدث لا يجوز، مشيرًا إلى أنه رد عليه قائلاً: "حقك هتحصل عليه"، وذلك بعدما تواصل معه ليلاً ليبلغه أنه سيقوم بمراجعة شريط المباراة، حتى يحصل كل شخص على حقه.

أضاف سليمان فى تصريحاته قائلاً: "لاعبو الزمالك تحدثو معى والجناينى قبل رأسى ولكن للأسف بعد هذه الأحداث البعض تحدث فى أشياء أخرى، وبدأ كل شخص يبرر لنفسه الخطأ ولناديه"، مضيفًا: "شعرت أن الموضوع غير جيد ولا أبرر الخطأ حتى لو على نفسى"، مشددًا على أن لاعبى الأهلى لم يخطئوا والخطأ كان من جانب محمود كهربا، صانع ألعاب الأحمر، قائلاً: "كهربا أخطأ لأنه ذهب ليعاتب عبد الله جمعة، لو كان ذهب للجمهور كان الأمر انتهى".

وأختتم وليد سليمان تصريحاته عن أحداث مباراة القمة قائلاً: "بداية الشرارة من عبد الله جمعة لو لم يذهب لجمهور الأهلى لم يكن ليحدث ذلك، وكان عليه الاحتفال مع جماهيره بعدما فاز"، متابعًا: "هناك مباريات كثيرة جماهير الزمالك تزوم عليٌ حتى من قبل ما أنضم للأهلى ولكن استحالة أذهب لهم، أنت مهنتك لاعب كرة فقط".