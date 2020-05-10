شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يتبرع لصندوق تحيا مصر ولاعبى المظاليم المتضررين من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرع عمر جابر لاعب الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، بمبلغ مالى -لم يتم الإفصاح عنه- لصالح صندوق تحيا مصر، من أجل مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

كما تبرع عمر جابر بمبلغ مالى آخر لصالح لاعبى دورى الدرجة الثالثة والرابعة نظرًا لمعاناتهم بسبب توقف النشاط الرياضى، وعدم الحصول على مستحقاتهم المالية فى ظل معاناة أنديتهم من ضعف الدخل.

و كشف عمر جابر، أنه لم يتلق أى اتصالات من مسئولى نادى الزمالك للإنتقال إلى الفريق الابيض فى الموسم الجديد، لافتا إلى أن عقده مع فريقه الحالى ممتد لموسمين مقبلين.

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قال جابر فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، إلى أنه لا صحة لما يتردد حول طلب نادى بيراميدز تخفيض قيمة عقده وهو ما يجعله يفكر فى الرحيل، لافتا إلى أنه هنأ أحمد فتحى لاعب الأهلى بعد توقيعه لفريق بيراميدز خاصة وأن فتحى من اللاعبين الكبار.

فى سياق متصل، ينظر غدًا الأثنين قاضى الاستئناف بمحكمة شمال الجيزة، الاستئناف المقدم من جانب كل من "أ.ن" و"أ.م" صديقى اللاعب عمر جابر على تجديد حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتهديد اللاعب بالإيذاء والخطف والقتل، إثر خلافات مالية بينهما.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، تفاصيل اتهام شخصين بتهديد كابتن عمر جابر لاعب نادى بيراميدز الحالي بالإيذاء بالقتل والخطف، بسبب خلافات مالية بين الطرفين، حيث استعلمت عن رقم الهاتف الذي تلقى منه اللاعب رسائل تهديد، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.