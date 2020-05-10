شكرا لقرائتكم خبر عن حسن فريد: أحسم موقفى من انتخابات اتحاد الكرة بعد إعلان اللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن بوب برادلى المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر أخطره بأنه سيلعب فى كوماسى أمام غانا فى تصفيات كأس العالم على الفوز، قبل الخسارة بنتيجة 6 /1 وهو ما يعتبر كارثة بمعنى الكلمة فى عالم كرة القدم.

وتطرق فريد فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت: علمت بعدم توفيقى فى انتخابات اتحاد الكرة عام 2016 وكان معى وائل جمعة، ليلة الانتخابات، بعدما تعرضت لحرب كبيرة ومع ذلك خسرت بفارق 8 أصوات فقط.

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وعن الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة، قال إنه سيؤجل حسم هذا الأمر لحين الانتهاء من اعداد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة مبديا اندهاشه من وجود من مندوب من الفيفا يصنع ويجهز لائحة اتحاد الكرة الجديدة، لافتا إلى أنه سيحسم موقفه من الترشح بعد إعلان اللائحة.

وكشف حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة السابق ، أنه بدأ لعب الكرة في سن الـ12 عاما بقطاع الناشئين بالزمالك فى جيل فاروق جعفر ومحمود سعد وعلي خليل ومحمود الخواجة وفكري صالح، مشيرا إلى أنه انتقل للترسانة موسم 1970 / 1971 ولعب ضمن الجيل الذهبي للشواكيش حتى عام 1978.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تاسم سبورتس: كنت علاقتى جيدة بالفريق الراحل عبد المحسن مرتجي رئيس الأهلي الأسبق، وعرض علي اللعب في الأهلي عام 1979 وتم الاتفاق بعد الحصول على موافقة صلاح الشاهد رئيس الترسانة وقتها، ولكن لم يتم قيده وقتها ليسافر بعدها إلى ألمانيا بسبب أعمالنا الخاصة هناك وتركت كرة القدم تماماً.