شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: اتحاد الكرة أخطر فيفا بتمسكه ببند الـ8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، أخطرت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بتمسكه بتطبيق بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة للجبلاية والتى يتم حاليا إعدادها.

وقال شوبير فى برنامجه بقناة اون تايم سبورت، إن سارة ساليمون كانت قد رفضت فى جلسة الفيديو كونفرانس التى جمعتها باللجنة الخماسية مؤخرا تطبيق بند الـ 8 سنوات، قبل أن تتراجع مسئولة الفيفا بعد تمسك مسئولى اللجنة بتطبيق بند الـ8 سنوات.

كما أوضح شوبير أن اتحاد الكرة أبلغ مسئولة الفيفا أيضا بتمسكه بأن يتم انتخاب نائب الرئيس عبر الانتخابات وألا يتم اختياره داخليا من بين الأعضاء، مشيرا إلى أن اجتماع جديد للجنة الخماسية بمسئولة الفيفا سينعقد غدا الأحد.

على صعيد مختلف، بدأ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في تجهيز سيناريو للدوري في حالة إلغاء البطولة للموسم الجاري في ظل انتشار فيروس كورونا في مصر وزيادة أعداد المصابين بصفة يومية ، علي آن يقدم مسئولو الجبلاية تصور تام عن الأضرار والسلبيات في حالة إلغاء بطولة الدوري وأيضا الخسائر المالية بالإضافة الي وضع حلول لتنظيم العمل في عقود اللاعبين بين اللاعب وناديه والنسبة التي سيحصل عليها كل لاعب من ناديه في حالة الإلغاء .

ومن المقرر أن يرسل اتحاد الكرة سيناريو إلغاء بطولة الدوري الي وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي من أجل عرضه علي رئاسة مجلس الوزراء مرفق معه سيناريو كيفية استئناف بطولة الدوري علي ان يكون الرد الاول والأخير في تحديد مصير استنئاف بطولة الدوري الي جهات الدولة المسؤولة .