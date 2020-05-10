شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: لم أحلم بشيء سوى ختام حياتى فى الأهلى وسعيد لمعاصرة العظماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى وليد سليمان، صانع ألعاب الأهلى، تفاصيل انتقاله للفريق الأحمر، بعد الكثير من المحاولات مع نادى إنبى، مشددًا على أن الأوضاع المادية التى تغيرت فى قطاع أندية البترول كانت سببًا قويًا فى الموافقة على رحيله، قائلاً: "أصبح هناك اتجاه فى إدارة الكرة وقتها بالاستجابة للعروض القوية لرحيل اللاعبين، بالإضافة إلى الحالة النفسية والضغوط التى أصبحت بها".

أضاف وليد سليمان، خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورت 2، كنت مضغوط بشكل كبير خلال الفترة الماضية قبل تجديد عقدى مع الأهلى، خاصة أن كل دقيقة كانت تحسب علىٌ فى الملعب، وكان لابد أن أبذل جهد كبير بسبب تواجد السويسرى رينيه فايلر، فى القيادة الفنية للقلعة الحمراء، قائلاً: "فايلر مدرب جديد ولا يعرف اللاعبين فكنت مضغوط لأن هذه الفترة فترة تجديد عقدى، كنت أريد أن أثبت نفسى وفايلر قال لنا أنا لن أعترف بأسماء اللاعبين الكبار سأعترف بالمجهود فى الملعب فقط".

أشار صانع ألعاب الأهلى، إلى أنه كان يفكر دائمًا فيما سيحدث فى الأيام المقبلة إذا لم يجدد له الأحمر وتقرر الاستغناء عنه، قائلاً: "أنا قررت وقلت للجنة التخطيط أن عقدى مع الأهلى الآن لمدة موسمين وأنا قادر على العطاء لهذه المدة وبعدها سأختتم مسيرتى فى النادى"، متابعًا: "كنت قلق أن لا يتم التجديد ليٌ لأننى لا أحلم بشيء سوى ختام حياتى فى الأهلى، لأن هذا يعتبر شيء كبير جدًا ومحظوظ لأننى سأتمكن من فعل ذلك مثلما حدث مع اللاعبين الكبار، وسعيد أننى كنت من المعاصرين لجيل العظماء فى النادى.

أختتم سليمان تصريحاته قائلاً: "قدرنى الله أن أكون لاعب مؤثر فى الفترة الأخيرة لأن فايلر كان يقولى لى دائمًا أنه يعتمد علىٌ فى تغيير شكل اللعب لأننى كنت عندما أشارك أساهم فى إحراز الأهداف أو صناعتها لزملائى".