شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يمنح «طبيب الغلابة» عضوية شرفية بنادي الزمالك مدى الحياة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، منح العضوية الشرفية بالنادي للدكتور محمد مشالي الشهير بـ«طبيب الغلابة» ولأسرته بالقلعة البيضاء مدى الحياة. وأبدى مرتضي منصور، سعادته بزملكاوية الدكتور محمد مشالى وإنسانيته ووقوفه بجوار الفقراء، حيث قرر منحه العضوية الشرفية مدى الحياة له ولأسرته. وعبّر الدكتور محمد مشالي، عن سعادته بوجود المستشار مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك مضيفاً أن مرتضي منصور نهض بالزمالك. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 8,964

تعافي 2,002

وفيات 514

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضي منصور يمنح «طبيب الغلابة» عضوية شرفية بنادي الزمالك مدى الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.