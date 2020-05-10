شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يعتذر لجماهير وإدارة نادي غزل المحلة عن تصريح «التفويت» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم أسامة نبيه لاعب الزمالك السابق، وغزل المحلة، اعتذارًا إلى جماهير ومجلس إدارة نادى غزل المحلة، بعد تصريحاته المثيرة للجدل بأنه تعمد إهدار فرص أثناء مشاركته كلاعب ضمن صفوف نادي عزل المحلة أمام فريقه السابق نادي الزمالك في نهائي كأس مصر.

وقال أسامه نبيه، في فيديو متداول، أن ما حدث سوء فهم حدث بعد تصريحاته مع سيف زاهر، مؤكدا أنه لم يكن يقصد هذا المعنى الذي فهمه البعض، وأنه يكن كامل الاحترام لكل الفرق التي لعب بها، والانتماء شيء والعمل شىء آخر.

وتسببت تصريحات أسامة نبيه في غضب جماهير ومجلس إدارة نادي عزل المحلة الذي تقدم بشكوى رسمية إلى مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، كما أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بياناً، ندد فيها بتصريحاته وأكد أن النادي يحصد البطولات بمجهود لاعبيه لا بتفويت المباريات.

وكان أسامة نبيه قد صرح مساء الخميس عبر قناة أون تايم سبورتس بأنه خلال لعبه لفريق غزل المحلة، واجه الزمالك في نصف نهائي كأس مصر في مباراة فاز بها الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وحسب نبيه، فإنه أهدر بعض الفرص في تلك المباراة. بعضها لم يوفق فيها والبعض الآخر «قلبي ماطاوعنيش» على حد وصفه.

وقال نبيه بأنه في أحد الكرات طالب إبراهيم حسن بتشتيت الكرة من أمامه قبل أن يسجلها.

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