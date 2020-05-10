شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول السابق: «كلوب» أنقذ الريدز من الانهيار بعد خسارة الدوري الموسم الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق، بول آينس، عن تأثير المدير الفني الألماني يورجن كلوب على الفريق ومساهمته في تغيير عقليته ليتجنب الانهيار بعد خسارة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وقال «آينس» لـ«بلانيت فوتبول» عن تغير عقلية ليفربول: «لقد فازوا بدوري الأبطال في يونيو وانطلقوا من هناك، هم جائعون ومستعدون للفوز بالدوري الإنجليزي، ومانشستر سيتي لم يكن مستعدًا لمنافستهم هذه المرة».

وأضاف: «أعطي كل الفضل ليورجن كلوب ولاعبيه، لقد وصلوا إلى قمة عالية بالفوز بدوري الأبطال وجاء هذا بعد سقوط كبير بخسارة الدوري الإنجليزي عقب الحصول على 97 نقطة وخسارة مباراة واحدة فقط في الموسم بأكمله».

وتابع «آينس»: «عندما تنظر للخلف لعام 2014، آخر مرة كان ليفربول قريبًا فيها للفوز بالدوري، فقط انهاروا في الموسم التالي وانتهى الأمر ببرندان رودجيرز (المدير الفني آنذاك) بالتعرض للإقالة لأنهم تلقوا الكثير من اللكمات في المعدة، ولكن فريق ليفربول الحالي مصنوع من أشياء أقوى».

واستطرد نجم الريدز السابق: «لقد قام كلوب ببناء الفريق بشكل رائع، قطعة بقطعة، لقد أحضر عامود فقري متمثل في أليسون وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، مع لاعبين مثل جوردان هندرسون وساديو ماني يتحسنون كثيرًا منذ انضمامهم إلى النادي».

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